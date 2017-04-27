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Doğa harikası ''Saklıkent Kanyonu''
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki kanyon turizmsezonuna hazır.
Etiketler:
Muğla
,
Seydikemer
,
saklıkent kanyonu
Kategori :
Yaşam
Tarih : 27.04.2017
14
kez izlendi
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