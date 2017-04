Dünyanın gözü, kulağı Türkiye'deydi. Türkiye'deki halkoylaması, diğer bütün haberlerin önüne geçti, yabancı medya organları oylamayı an be an izledi. Çok sayıda yayın kuruluşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını simültane tercümeyle yayınladı.