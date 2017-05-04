Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen sahne

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Diriliş Ertuğrul'un 86. bölümünde Ertuğrul Bey ile Ural'ın çekişmeli sahnesi nefesleri ağza getirdi.
Etiketler:
diriliş ertuğrul
,
diriliş ertuğrul 86. bölüm
,
ertuğrul bey ural'ı öldürür
Kategori :
Medya
Tarih : 04.05.2017
98
kez izlendi
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