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Denizde davul zurnalı eğlence

Mersin'de denize giden bir grup vatandaş, davul ve zurna eşliğinde suyun içinde doyasıya eğlendi.

Etiketler: Mersin, Silifke, deniz, davul zurna
Kategori : Türkiye
Tarih : 04.07.2018
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