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Denizde davul zurnalı eğlence
Mersin'de denize giden bir grup vatandaş, davul ve zurna eşliğinde suyun içinde doyasıya eğlendi.
Etiketler:
Mersin
,
Silifke
,
deniz
,
davul zurna
Kategori :
Türkiye
Tarih : 04.07.2018
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