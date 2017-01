İngiltere Başbakanı Theresa May, Donald Trupm'ın yemin ettikten sonra görüştüğü ilk lider oldu. May, bu görüşmenin ardından geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. İngiltere Başbakanı May, '15 Temmuz'da demokrasinize sahip çıktınız büyük bir mücadele gösterdiniz. Türkiye'nin bu demokrasiyi şimdi de sürdürmesi devam ettirmesi çok çok önemli.' dedi.