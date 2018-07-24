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Çin'de gökdelen yapay şelaleye dönüştürüldü

Çin’de 121 metre yüksekliğindeki gökdelende, yapay bir şelale oluşturuldu.

Kategori : Yaşam
Tarih : 24.07.2018
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