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Bordo berelilerin paraşüt eğitimi nefes kesti

Bordo berelilerin gece ve gündüz tam teçhizatlı paraşüt eğitimi göz doldurdu.

Etiketler: Bordo bereliler, paraşüt eğitimi
Kategori : Türkiye
Tarih : 25.07.2018
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