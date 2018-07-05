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Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

Muğla Bodrum'da otluk ve makilik alanda meydana gelen yangın, kontrol altına alındı.

Etiketler: bodrum, Muğla, yangın
Kategori : Türkiye
Tarih : 05.07.2018
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