BMGK Kuzey Kore için toplandı

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Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesine uluslararası toplumdan tepkiler yükselmeye devam ediyor.
Etiketler:
Kuzey Kore
,
BMGK
Kategori :
Dünya
Tarih : 05.09.2017
33
kez izlendi
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