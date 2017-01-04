Başbakan Yıldırım'dan Anayasa değişikliği açıklaması

Başbakan Yıldırım, 'Anayasa değişikliğine ne hacet var' diyorlar bakın, bunların hepsi tuzaktır, tam da bugün anayasa değişikliği en büyük…

Önce kanseri yendi, sonra da çocuk sahibi oldu.

Samsunlu Esma Özdamar çifte sevinç yaşıyor. Önce kanseri yendi, sonra da çocuk sahibi oldu.

Kardeşini ölümden kurtardı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ev kazasının can kaybıyla son bulması son anda önlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 33. Muhtarlar Toplatısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 33. Muhtarlar Toplatısı'nda konuşarak, 'Terörle mücadelede tarihimizin en büyük başarılarını elde ettik ediyoruz. Bölücü terör…

Bulduğu 20 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Uşak'ta bir temizlik işçisi yolda bulduğu 20 bin lirayı tek kuruşuna dokunmadan sahibine ulaştırdı. Üstelik parayı düşüren de, tıpkı bulan gibi asgari…

Milli helikoptere milli füze

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank savar ihtiyacını karşılamak için ROKETSAN tarafından üretilen UMTAS ve OMTAS lazer güdümlü füzeleri test atışlarını…

Yüksek gerilim timleri

Edirne'de işçiler, yüksek gerilim hatlarının onarımında dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.

OHAL 3 ay daha uzatıldı

OHAL uygulamasını 2. kez uzatan Başbakanlık Tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda onaylandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ortaköy saldırısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'daki terör saldırısını düzenleyen kişinin kimliğinin belirlendiğini söyledi.