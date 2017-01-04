  • 04 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

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  • Başbakan Yıldırımdan Anayasa değişikliği açıklamasıBaşbakan Yıldırım'dan Anayasa değişikliği açıklaması
    Başbakan Yıldırım, 'Anayasa değişikliğine ne hacet var' diyorlar bakın, bunların hepsi tuzaktır, tam da bugün anayasa değişikliği en büyük…
  • Önce kanseri yendi, sonra da çocuk sahibi oldu.Önce kanseri yendi, sonra da çocuk sahibi oldu.
    Samsunlu Esma Özdamar çifte sevinç yaşıyor. Önce kanseri yendi, sonra da çocuk sahibi oldu.
  • Kardeşini ölümden kurtardıKardeşini ölümden kurtardı
    Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ev kazasının can kaybıyla son bulması son anda önlendi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 33. Muhtarlar Toplatısında konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan 33. Muhtarlar Toplatısı'nda konuştu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 33. Muhtarlar Toplatısı'nda konuşarak, 'Terörle mücadelede tarihimizin en büyük başarılarını elde ettik ediyoruz. Bölücü terör…
  • Bulduğu 20 bin lirayı sahibine ulaştırdıBulduğu 20 bin lirayı sahibine ulaştırdı
    Uşak'ta bir temizlik işçisi yolda bulduğu 20 bin lirayı tek kuruşuna dokunmadan sahibine ulaştırdı. Üstelik parayı düşüren de, tıpkı bulan gibi asgari…
  • Milli helikoptere milli füzeMilli helikoptere milli füze
    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank savar ihtiyacını karşılamak için ROKETSAN tarafından üretilen UMTAS ve OMTAS lazer güdümlü füzeleri test atışlarını…
  • Yüksek gerilim timleriYüksek gerilim timleri
    Edirne'de işçiler, yüksek gerilim hatlarının onarımında dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.
  • OHAL 3 ay daha uzatıldıOHAL 3 ay daha uzatıldı
    OHAL uygulamasını 2. kez uzatan Başbakanlık Tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda onaylandı.
  • Bakan Çavuşoğlundan Ortaköy saldırısına ilişkin açıklamaBakan Çavuşoğlu'ndan Ortaköy saldırısına ilişkin açıklama
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'daki terör saldırısını düzenleyen kişinin kimliğinin belirlendiğini söyledi.
  • Ortaköy saldırganının dakika dakika kronolojisiOrtaköy saldırganının dakika dakika kronolojisi
    İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısının ardından polis teröristin izini dakika dakika takip etti...
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Başbakan Yıldırım'dan Anayasa değişikliği açıklaması
Başbakan Yıldırım, 'Anayasa değişikliğine ne hacet var' diyorlar bakın, bunların hepsi tuzaktır, tam da bugün anayasa değişikliği en büyük…
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