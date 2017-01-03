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Bayburt'ta Drone ile kurt takibi

Bayburt'ta kurtlar, köye inmemeleri için Drone ile takip ediliyor.

Kategori : Yaşam
Tarih : 03.01.2017
622 kez izlendi
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