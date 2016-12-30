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Başbakan'dan Sincanlılara ziyaret

Başbakan Yıldırım, cuma namazı sonrası Sincanlıların evlerine konuk oldu.

Etiketler: başbakan, binali, binali yıldırım
Kategori : Türkiye
Tarih : 30.12.2016
152 kez izlendi
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