Başbakan Yıldırım, Singapur'da Orkide Bahçesi'ni ziyaret etti.

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Etiketler:
Başbakan Yıldırım
,
singapur
,
Dendrobium Binali Yıldırım
Kategori :
Gündem
Tarih : 21.08.2017
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kez izlendi
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