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Bangladeş'e sığınan Arakanlıların sayısı 370 bine ulaştı
Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 370 bine ulaştı.
Etiketler:
arakanlı müslümanlar
,
bangladeş
,
myanmar
Kategori :
Dünya
Tarih : 12.09.2017
31
kez izlendi
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