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Bakıcı bulamayınca ekrana bebeğiyle çıktı

NBC kanalının hava durumu sunucusu Dylan Dreyer bebeğiyle ekrana çıktı, hava durumunu anlattı.

Kategori : Dünya
Tarih : 07.07.2018
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