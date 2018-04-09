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Kategori :
Türkiye
Tarih : 09.04.2018
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Konya'nın laleleri yurdun dört köşesinde
Muş'ta PKK/KCK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
ATO'da yumruklu saldırı
Pekin'de spor salonunda görünmez kaza
YPG/PKK'nın binlerce masuma işkence ettiği "Kara Zindan" görüntülendi
Şanlıurfa'da "Peygamberler Tarihi Müzesi" açılacak
Terör örgütü YPG/PKK hayvanlara işkence etti
120 yaşındaki Arakanlı kadın Türkiye'nin desteğiyle hayata tutundu
Afgan ordusunun eğitimi Mehmetçiğe emanet
Afrin'i artık Afrinliler yönetecek
Dogu Guta'da kızı katledilen babadan yürek yakan veda
Askeri üs bölgelerinde mehteran gösterisi
Konya'nın laleleri yurdun dört köşesinde
Muş'ta PKK/KCK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
ATO'da yumruklu saldırı
Pekin'de spor salonunda görünmez kaza
YPG/PKK'nın binlerce masuma işkence ettiği "Kara Zindan" görüntülendi
Şanlıurfa'da "Peygamberler Tarihi Müzesi" açılacak
Terör örgütü YPG/PKK hayvanlara işkence etti
120 yaşındaki Arakanlı kadın Türkiye'nin desteğiyle hayata tutundu
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