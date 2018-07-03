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Aşırı hız yapan meyve yüklü kamyon devrildi

Gebze'de virajlı yolda aşırı hızlı giden kamyon devrildi. Kaza anı cep telefonuyla kaydedildi.

Etiketler: kocaeli, gebze, kamyon
Kategori : Türkiye
Tarih : 03.07.2018
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