Myanmar'da Arakanlı Müslümanların dramı her geçen gün daha da katmerleniyor. Hayatta kalabilmek için yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan on binlerce kişi Bangladeş'e akın ediyor. Bangaldeş'e geçmeyi başaranların sayısı 125 bini aştı... Ama hala sınırdan geçmek için zor şartlar altında bekleyen on binler var.