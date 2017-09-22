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AK Parti Sözcüsü Ünal, Topbaş'ın istifasına ilişkin konuştu

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TRT Haber’e Kadir Topbaş’ın istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu

Kategori : Gündem
Tarih : 22.09.2017
47 kez izlendi
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