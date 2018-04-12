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Afrin'de geçici yerel meclis kuruldu
Afrin ilçe merkezinde Kürt, Arap ve Türkmen sivil temsilcilerden oluşan geçici yerel meclis kuruldu.
Kategori :
Gündem
Tarih : 12.04.2018
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