Afrikalı yoksul çocuklar ayakkabısız kalmayacak

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Bir gönüllü, Afrikalı çocuklar için, büyüyebilen ayakkabı üretti.
Kategori :
Dünya
Tarih : 05.01.2018
83
kez izlendi
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