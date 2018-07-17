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Adana'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Etiketler: Adana, uyuşturucu operasyonu
Kategori : Türkiye
Tarih : 17.07.2018
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