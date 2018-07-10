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ABD'de çocuk kaçırma girişimi kamerada

ABD Kaliforniya eyaletinde çocuk kaçırma girişimi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kategori : Dünya
Tarih : 10.07.2018
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