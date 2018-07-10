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ABD'de çocuk kaçırma girişimi kamerada
ABD Kaliforniya eyaletinde çocuk kaçırma girişimi, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kategori :
Dünya
Tarih : 10.07.2018
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ABD'de çocuk kaçırma girişimi kamerada
Terör örgütü YPG/PKK'nın bombalı eylem tuzağı
Hasankeyf'te 20 yıldır yaşadığı mağara için imar başvurusu yapacak
Seyir halindeki otobüste yolcuyla şoför kavga etti
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15 Temmuz'da üç şehit veren ailenin acısı dinmedi
ABD'de çocuk kaçırma girişimi kamerada
Terör örgütü YPG/PKK'nın bombalı eylem tuzağı
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