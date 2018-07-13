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ABD Başkanı Trump Londra'da protestoyla karşılandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'yi ziyareti, başkent Londra'da protesto edildi.

Kategori : Dünya
Tarih : 13.07.2018
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