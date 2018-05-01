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Kategori :
Türkiye
Tarih : 01.05.2018
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4 kadın, kamyonlardan tuğla boşaltarak ekmeklerini kazanıyor
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Fransa'da 1 Mayıs kutlamalarında göstericiler polisle çatıştı
Kontrolden çıkan tanker benzinliğe girdi
Mahalle sakinleri, motora sıkışan kedi yavrularını taklit yaparak kurtardı
Tekne ustası Rasim Akbulut mesleğini 53 yıldır sürdürüyor
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