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2016'da dünyada terör olayları
2016'da dünyada terör olayları
Kategori :
Dünya
Tarih : 01.01.2017
134
kez izlendi
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'Teröre asla boyun eğmeyeceğiz'
'Terör bizi yıldıramaz, kardeşliğimizi, birliğimizi bozamaz'
Sakarya'da zincirleme trafik kazası
Konya'da otomobil yangını
El Bab gazisi gün sayıyor
Keçiören'e metro müjdesi
30 Dilde teröre hayır
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