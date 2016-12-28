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2016'da ABD'de polis şiddeti

2016'da ABD'de polis şiddeti... Ölenlerin yarıdan fazlası siyahlardan oluşuyordu.

Etiketler: abd, polis şiddeti
Kategori : Dünya
Tarih : 28.12.2016
34 kez izlendi
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