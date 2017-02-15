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1915 Çanakkale Köprüsü'nün görselleri ilk kez TRT Haber'de
1915 Çanakkale Köprüsü'nün görselleri ilk kez TRT Haber'de yayınlandı.
Etiketler:
Ulaştırma
,
TRT Haber ve Spor yayınları dairesi başkanı Yaşar
,
trt haber
,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
,
1915 Çanakkale Köprüsü
Kategori :
Gündem
Tarih : 15.02.2017
176
kez izlendi
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