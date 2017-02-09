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'15 Temmuz gecesi tankların altına yatan gençleri siz bir kenara koyamazsınız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreninde konuştu.

Kategori : Gündem
Tarih : 09.02.2017
12 kez izlendi
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