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'Bu millet, terörü bir ve beraber olarak bitirecektir'
FETÖ'nün toplantıdayken yakalanan 'il imamları' tutuklandı
'Türkiye, bölgesindeki hiçbir gelişmeye de kayıtsız kalamaz'
FETÖ soruşturmasında 54 şüphelinin mal varlığına el konuldu
'200'e yakın DEAŞ'lı terörist öldürüldü'
Başbakan Yıldırım, Ilgaz Tüneli için tarih verdi
Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit sayısı 16 oldu
'Rejim değişikliği kesinlikle söz konusu değil'
MİT tırlarını durduran savcıların başvurularına ret
RTÜK, PKK sempatizanlarını affetmedi
2018'de bunları yapmayan çiftçi destek alamayacak
Aşiretlerden teröre karşı 'birlik' mesajı
24 asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
FETÖ için beş bavul dolusu para götürmüşler
'Rejim değişikliği tarihte kalmıştır'
İnternetten 2. el otomobil alırken dikkat
Yargıda devrim gibi değişiklikler yaşandı
YÖK'ten öğretmenlik için yeni şart
Şehitlere Saygı maçı bugün TRT'de
Avrasya Tüneli'nde araç geçişleri başladı
Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?
İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetleri BM'de oylanacak
Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi
Bugün hava nasıl olacak? 22 Aralık 2016
Gazete manşetleri (22 Aralık 2016)
Bakan Işık'tan önemli El-Bab açıklaması
Halepli minik Bana yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikastçı FETÖ'ye mensup
Van'a milyonlarca avroluk dev yatırım
MEB'de 2 bine yakın personel görevden alındı
"Terör örgütlerine destekler çekilse bir hafta dayanamazlar"
AB Komisyonundan Türkiye talebi
Doğu Anadolu'daki soğuklar kutupları aratmadı
Sınavsız geçiş hakkı kalktı yerine ek puan geldi
El Bab'da çatışma: 4 şehit, 15 yaralı
FETÖ üyelerine "soruları cinler çalmış" yalanı
4,5G'li abone sayısı 3G'lileri katladı
Aralık ayı tüketici güven endeksi rakamları
Yeniköy'de yük gemisi karaya oturdu
2017 yılı sürücü belgesi fiyatı açıklandı
Eğitime kar engeli
KPSS tercih süreci başladı
Kolombiya'da kargo uçağı düştü
El Bab'ta 15 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi
Rusya'da vücut losyonu öldürmeye devam ediyor
İstanbul'da terör operasyonu
'Karlov'a yönelik saldırının arkasında FETÖ var'
Meksika'da patlama: 31 ölü
Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri (21.12.2016)
Rus Büyükelçi Karlov'un naaşı Moskova'ya gitti
Kayseri'deki teröristin kimliği DNA testiyle netleşecek
'Karlov'un öldürülmesi bir terör saldırısıdır'
BM tahliyeler için Doğu Halep'e 20 gözlemci gönderecek
Bakan Arslan Avrasya Tüneli'nin hizmet vereceği tarihi açıkladı
'Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin yargılama 20 Şubat'ta başlayacak'
Rusya Büyükelçiliğine gün boyu taziye ziyaretleri yapıldı
Erdoğan: Rusya ile ilişkilerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz
Suikastçıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütülüyor
Dev proje hizmete açıldı
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Şehitlere Saygı maçı bugün TRT'de
Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi
YÖK'ten öğretmenlik için yeni şart
RTÜK, PKK sempatizanlarını affetmedi
Yargıda devrim gibi değişiklikler yaşandı
Avrasya Tüneli'nde araç geçişleri başladı
FETÖ soruşturmasında 54 şüphelinin mal…
Şehitlere Saygı maçı bugün TRT'de
Bugün hava nasıl olacak? 22 Aralık 2016
FETÖ'nün 'il imamları' toplantıdayken…
2017 yılı sürücü belgesi fiyatı açıklandı
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