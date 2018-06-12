Yeşilin her tonunu barındıran Sapanca'ya bayramda ilgi artıyor

Doğası ve eşsiz güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Sakarya'nın Sapanca ilçesi, Ramazan Bayramı'nda tatilcileri ağırlamaya hazırlanıyor.

Yeşilin farklı tonlarını barındıran doğası, gölü, mesire alanları, yürüyüş parkurları ve tesisleriyle turistlerden yoğun ilgi gören Sapanca, 5 yıldızlı ve butik otelleriyle bayram tatilinde en fazla tercih edilen turizm merkezleri arasında.

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol şehre yakın olması nedeniyle, tatillerde ve hafta sonları nüfusu iki katına çıkan Sapanca'da rezervasyonlar, Ramazan Bayramı tatili öncesi arttı.

Yerli turistlerin yanı sıra özellikle Arap ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Sapanca'nın, 3 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet vermesi bekleniyor.

"Sapanca huzurun başkenti"

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Ankara gibi illere çok yakın olan Sakarya'nın her türlü ulaşım arterinin üzerinde olduğunu söyledi.

Sakarya'da saklı cennetlerin bulunduğunu, bunların başında Sapanca ilçesinin geldiğini söyleyen Balkanlıoğlu, "Tertemiz, berrak, içme suyu kıvamında bir suyu var. Türkiye'nin en önemli içme suyu havzasıdır Sapanca. Birçok yerleşim birimi de içme suyunu oradan temin eder. Aynı zamanda yoğun orman arazi içerisinde müthiş yaylalar var. Sapanca böyle güzel olduğu gibi Sakarya'nın birçok saklı cenneti var, birçok yaylası var. Doğa turizmi, sağlık turizmi, endemik bitki türleri ve hayvanları araştıranlar için Sakarya tam bir cennet" dedi.

Balkanlıoğlu, insanların fırsat buldukça İstanbul'un stresinden, sıkıntısından kurtulmak için Sapanca'ya gelip hoşça vakit geçirdiklerini anlattı.

"Stresten uzak, sıkıntıdan uzak huzur bulup buradan gidiyorlar. Sakarya ve özellikle Sapanca ilçemiz, huzurun başkenti. Bayramda vatandaşların hem trafik hem de diğer güvenlikleri açısından önleyici kolluk kuvvetlerimiz görev başında. Sapanca hem ucuz hem de manzarasıyla müthiş lezzetler ve seçenekler sunan, vadileri, şelaleleri ve saklı cennetleriyle güzel bir tatil bölgesi. Huzur bulmak isteyenleri Sapanca'ya davet ediyoruz."

Rezervasyonlarda doluluk oranı yüzde 90

Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, Ramazan Bayramı tatili öncesi Sapanca'da tüm hazırlıkların tamamlandığını, dört gözle tatilcileri beklediklerini söyledi.

Sapanca'nın "Türkiye'nin incisi" olduğunu anlatan Yılmazer, "Sapanca, Karadeniz iklimiyle de çok güzel bir yer, yani bölgeye gelen, Karadeniz'e gitmiş gibi oluyor. Bayram tatiline her şeyiyle hazırız. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz" dedi.

Yılmazer, bölgede nüfusun 38 bin olduğunu ancak yazın 100 binlere çıktığını vurguladı.

"Sapanca'ya turist gelmesi, bizim için gelir kaynağı, esnafımızın daha çok kalkınması demektir. Sadece 3 ay değil, bunu 12 aya yaymak istiyoruz. Gelen vatandaşlarımız Sapanca Gölü kenarında çayını, kahvesini içip yemeğini yiyebiliyor. ATV'lerle gezi ve doğa yürüyüşleri yapabiliyorlar. Yapılacak alternatiflerimizi çoğaltacağız. Kışın yayla sezonunu açtığımızda atlarla gezintiler yapacağız. Çok güzel tesislerimiz var, gerçekten Türkiye'de nadir yerlerden biri Sapanca. Gelin Sapanca'yı içinde yaşayın, güzelliğini kendiniz görün, anlatmakla Sapanca yaşanmaz."

Ramazan Bayramı tatili öncesinde rezervasyonların arttığından bahseden Yılmazer, "Şu anda 5 yıldızlı iki otel, bunun yanında 4 yıldızlı üç otelimiz, küçük oteller ve butikler olmak üzere bir sürü tesisimiz var. Bayram nedeniyle doluluk oranı yüzde 90'ları bulmuş durumda. Tatilde yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA