Yeşilay'dan "teknolojiden uzak bayram" konulu reklam filmi

Yeşilay, Ramazan Bayramı'nda birlikteliği vurgulamak, teknolojiden uzak kutlamaları hatırlatmak amacıyla, "Sevdiklerinizin bayramda duymak istediği en güzel ses kapı sesidir" sloganıyla bir reklam filmi yayınladı.

Yeşilay'ın açıklamasına göre, reklam filmiyle gelenekler yaşatılmaya devam ediyor.

Bağımlılıktan uzak nesillerin yetişmesi için 98 yıldır faaliyet gösteren Yeşilay, reklam filmiyle bayramda insanları sevdikleriyle bir araya gelmeyi teşvik etti ve bayramların telefonlar yerine bir arada kutlanmasına duyulan özlemi hatırlattı.

Oğuz Haksever'in seslendirdiği reklam filminde, ebeveynlerin ya da yaşlıların bayramlarını teknoloji aracılığıyla değil, onların yanında olarak kutlamanın önemi vurgulandı.

Yeşilay'ın bayram filminde, bayramın ilk sabahı çocuklarının yollarını gözleyen yaşlı bir çiftin çocuklarının sürpriz ziyaretiyle değişen duyguları anlatılıyor.

Kaynak: AA