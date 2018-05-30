Yeni Zigana Tüneli çalışanları, Ramazan'ı birlikte geçiriyor

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli, çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun tüneli olacak.

Tünel inşaatı için yurdun farklı şehirlerinden gelen çalışanlar, Ramazan ayında da işlerini aksatmadan sürdürüyor. Sahur ve iftarlarını ise şantiye alanındaki yemekhanede yapıyorlar.

Ramazan'ı ailelerinden uzaklarda geçiren ve aralarında kadın mühendislerin de bulunduğu personel, ailelerine kavuşacakları bayramı bekliyor.

Tünel inşaatında robot operatörü olarak çalışan 42 yaşındaki Mersinli Necip Kutay, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşadığını ve iş nedeniyle tünel inşaatına geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"3 çocuk babasıyım. Ailemin geçimini bu işten sağlıyorum. Aileme kavuşmak için bayramı bekliyorum. İşimizin zorluklarına rağmen orucumuzu tutuyoruz. Aksatmıyoruz."

"Şantiye ortamında Ramazan keyifli geçiyor"

Ramazan'ı şantiyede geçiren mühendislerden makine mühendisi Süleyman Erdoğan, bir yıldır projede görev yapıyor. Erdoğan, şantiye ortamında Ramazan'ın keyifli geçtiğini anlattı:

"Artvinliyim. İşimiz nedeniyle ailemizden uzaktayız. Ailelerimizle birlikte değiliz ama burada da arkadaşlarımızla birlikteyiz. İftarı, sahuru onlarla birlikte yapıyoruz."

İnşaatta çalışan mühendislerden Nihal Emirzaoğlu Aydın ise, jeofizik mühendisi olarak ilk işinin yeni tünel inşaatı olduğunu söyleyerek, "Ailenizden uzaktasınız ve onlarla iftarınızı yapamıyorsunuz. 20 gün önce eşimle nikahlandım. Temmuz'da düğünüm olacak. Ramazan'ı burada karşıladık ama burada da iftarda bir aile ortamı yaşıyoruz" dedi.

Yeni Zigana Tüneli

Başbakan Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de düzenlenen törenle temeli atılan ve 29 Ekim 2019'da hizmete açılması planlanan dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun tünelinde 400'ü aşkın işçi, vardiya sistemiyle gece gündüz çalışıyor.

Bir yılı aşkın süredir çalışmaların aralıksız devam ettiği ve her bir tüpte 6 bin 550 metre olmak üzere toplamda 13 bin 100 metreye ulaşılan projede yüzde 46 seviyesinde ilerleme sağlandı.

Kaynak: AA