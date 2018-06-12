Van belediyeleri 180 bin kişiyi iftar sofrasında buluşturdu

Van'da görevlendirme yapılan Büyükşehir ve İpekyolu belediyeleri, Ramazan ayı boyunca düzenlenen programlarda 180 bin kişiyi iftarda ağırladı.

Kentte alt ve üst yapı çalışmalarıyla hayata geçirilen projelerle kısa sürede önemli değişim gerçekleştiren Büyükşehir ve İpekyolu belediyeleri, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşları etkiliyor.

Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan platformda Ramazan ayı boyunca birbirinden farklı 175 etkinlik düzenleyen belediyeler, kurulan iftar sofralarında 180 bin kişiyi ağırladı.

Esnaf, üniversite öğrencileri, yolculuk yapan vatandaşlar, hasta yakınları ve birçok kesimin büyük ilgi gösterdiği iftar çadırında, dört çeşit yemeğin yanı sıra tatlı ve çay ikramları da ücretsiz verildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların tespit edilmesi için önemli çalışmalar yürüten belediye ekipleri, 20 bin aileye de Ramazan kolisi ulaştırdı.

Belediye ekipleri ayrıca sosyal kart sahibi 200 ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun mesai harcadı.

Kaynak: AA