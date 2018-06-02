Ümraniye'de 7'den 70'e herkes sahur sofrasında buluştu

Ümraniye Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında sahur sofrası kurdu. 7'den 70'e onlarca vatandaş, Alemdağ Caddesi üzerinde bir araya geldi. Saat 01.00'de caddede kurulan sofralarda yerini alan vatandaşlar sahurlarını yaptı. Ardından programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, insanların birliği, beraberliği pekiştirmek için geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Görüyorsunuz değil mi? Bu insanlar severse gelir. Biz de milletin beraberliği, kardeşliğini pekiştirmeye çalışıyoruz. Güzel bir soframız var, Allah eksikliğini göstermesin. Allah olmayanlara da versin."

Kaynak: DHA