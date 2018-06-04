Türkiye'de yaşayan Afrikalılar iftar sofralarında bir araya geliyor

Çad, Nijer ve Senegal gibi farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen Afrikalı gurbetçiler, vatanlarından uzakta Ramazan atmosferini birlikte yaşamaya çalışıyor.

Vatandaşlar, ülkelerinden getirdikleri malzemelerle yaptıkları geleneksel yemek ve içeceklerin bulunduğu iftar sofralarında bir araya geliyor.

Doktora eğitimi için 2011'de ülkesi Çad'dan Türkiye'ye gelen, Arapça ve Fransızca öğretmenliği yapan Salih Yunus Abbas, Ramazan'ın her günü Ankara'da eğitim gören ve çalışan Afrikalılarla birlikte iftar yaptıklarını söyledi.

"Ben evli olduğum için her cuma günü benim evimde iftar yapıyoruz. Kalan günlerde de diğer evlerde iftarda buluşuyoruz. Herkes bir gün iftar verecek. Geri kalan günlerde de topladığımız parayla iftar yapıyoruz."

Oruçlarını 3 farklı içecekle açıyorlar

Ülkelerinden getirdikleri malzemelerle Ramazan'a özgü yemekler hazırlayan Afrikalı gurbetçiler, oruçlarını 3 farklı içecekle açıyor. Ardından kıldıkları akşam namazının ardından iftar sofrasına geri dönüyor ve yemek yiyorlar.

Çadlı öğretmen Abbas, "habre" adı verilen şerbetin özellikle Ramazan ayında daha çok tüketildiğini ve yapımının yaklaşık 2 hafta sürdüğünü anlattı.

"Türkiye'de Ramazan'da caddede bir fırının önünden geçtiğinizde ekmek kokusu geliyor. Bizde de caddelerde dolaşırken 'habre' kokusu alırsınız. Böylelikle Ramazan'ın geldiğini anlıyoruz."

Abbas, ülkesinde hava sıcaklığının yüksek olması sebebiyle iftar sofralarının daha çok sulu yemeklerden oluştuğunu söyledi. Abbas, Türk halkının Ramazan'a büyük ilgi gösterdiğini, insanların Ramazan'ı coşkuyla geçirdiğinden bahsetti.

Afrikalılar, ülkelerindeki bayramda kurban kesme geleneğini Türkiye'de de devam ettiriyor. Abbas ise, her sene Ramazan Bayramı'nda bir kurban kestiklerini söyledi.

Kaynak: AA