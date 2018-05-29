Türkiye Diyanet Vakfı, Nijeryalı mültecilere Ramazan kumanyası dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kardeşlerini unutma, beklenen sensin" sloganıyla başlattığı Ramazan programı kapsamında Nijerya'nın başkenti Abuja'nın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

TDV gönüllüsü Oğuzhan Arıcı, TDV'nin Nijerya'daki ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardımı dağıttıklarını söyledi.

Mülteci kampları başta olmak üzere farklı yerlerde 4 gün boyunca Ramazan kumanyası vereceklerini söyleyen Arıcı, Nijerya Müslüman Kongresi ile iş birliğinde yaklaşık 3 bin Nijeryalı'ya Ramazan yardımı yapılacağını anlattı.

Kumanyalarda 10 kilo pirinç, 5 litre sıvı yağ, 3 kilo un, 2 kilo şeker ve tuz gibi gıda malzemeleri yer alıyor.

TDV gönüllüleri, Nijerya'dan sonra Ramazan kumanyası dağıtmak üzere Gana'ya gidecek.

Kaynak: AA