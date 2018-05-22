Türkiye Diyanet Vakfı, 55 bin Kur'an-ı Kerim dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, Sri Lanka, Kolombiya, El Salvador, Guatemala, Belize, Haiti, Panama, Şili, Ekvador, Peru, Malavi, Zimbabve, Gana, Kazakistan, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti, Suriye ve Kenya'da yaşayan Müslümanlara Kur'an-ı Kerim hediye edecek.

Türkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Arapça, Kazakça, Azerice, Çevaca, Tamilce ve Kürtçe bastırılan 55 bin Kur'an-ı Kerim, Müslümanlara ulaştırılacak.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, "İnşallah 10 dilde, 17 ülke ve bölgede 55 bin Kur'an-ı Kerim, Ramazan çerçevesinde dağıtılmış ve kardeşlerimizle buluşmuş olacak" dedi.

Çetin, 84 ülkenin 326 bölgesinde iftar programları ve Ramazan etkinlikleri de düzenlediklerini söyledi.

"Neredeyse 4 kıtanın her yerindeyiz"

Ramazan'ın, Kur'an ve bereket ayı olduğunu anlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Ramazan Kur'an ve bereket ayı olduğu için vakfımızın da icra ettiği projelerden biri, 'Hediyem Kur'an Olsun' projesi. 84 ülkede faaliyetlerimiz oldukça yoğun. Neredeyse 4 kıtanın her yerindeyiz. Nerede bir ihtiyaç, nerede mazlum, garip varsa biz oradayız."

TDV'nin 2018 için 12 milyon liralık yurt dışı yardım öngördüğünü belirten Çetin, şunları söyledi:

"Onun dışında 3 milyon liralık da yurt içi yardım, genel merkez tarafından öngörüldü. Ayrıca şubelerimizin de katkılarını sayarsak 30-40 milyonlara ulaşan bir yardım ağından bahsediyoruz. Tabii ki, bunların gerçekleşmesinde en büyük katkı, kıymetli bağışçılarımızın ve gönüllerimizin. Onlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA