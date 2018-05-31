Türk Kızılayı'ndan yetimlere iftar

Türk Kızılayı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de ve Makedonya'nın doğusundaki İştip'te yetim ve ailelerine iftar düzenledi.

Başkent Tiran'daki yüzlerce yetim ve aileleri, Türk Kızılayı tarafından kurulan iftar sofrasında buluştu. Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Sinan Cem Baş, yaptığı konuşmada, Türk Kızılayının, 150 yıldır dünyanın çeşitli yerlerinde savaşta, barışta, doğal felaketlerde ve zor günlerde hayır faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Baş, "Ramazan ayı, dostluğun, kardeşliğin, aynı sofrada buluşmanın ayıdır. Dayanışma, yardımlaşma, manevi değerlerin öne çıktığı aydır." dedi.

Bosnalı yetimlere iftar

Bosna Hersek'in Zenica şehri yakınındaki Nemila kasabasında bulunan Camil Sijaric İlkokulu'nun spor salonunda düzenlenen ve Zenica şehri ile civardaki ilçelerden yetim çocukların yer aldığı iftar programına, Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan'ın yanı sıra yerel yöneticiler ve Bosnalı şehit aileleri de katıldı.

İbrahim Altan, burada yaptığı açıklamada, "Dünya Yetimler Günü" vesilesiyle dünyanın her tarafında yetimlerle ilgili bu tür programlar gerçekleştirildiğini aktararak, Türk Kızılayı olarak 35 ülkede yetimler için iftar sofraları kurduklarını söyledi.

Nemila'da yapılan iftara yaklaşık 500 kişinin katıldığını ifade eden Altan, "Ramazanın hayrından ve bereketinden, yoksul, muhtaç, yetim, öksüz, dul olan kişilerin de istifade etmesini istiyoruz. Bunu da bağışçılarımızın engin cömertliğine güvenerek yapıyoruz." dedi.

Kırgızistan'da yetimlere iftar

Türk Kızılayı tarafından Kırgızistan'ın Çuy Bölgesi Issık Ata İlçesi Novo-Pokrovka köyündeki yetimhanede düzenlenen iftara, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın eşi Vasiliki Fırat, Kırgız ve Türk Kızılayı temsilcileri ile Türk iş adamları katıldı.

Altın Yuva Talebe Yetimhanesi Müdür Yardımcısı Şakir Dursunoğlu'nun ev sahipliğinde verilen iftarda, çocuklara geleneksel yemekler ikram edildi.

İftarı organize eden Türk Kızılayı Temsilcisi Fatih Aytekin, ramazan ayı faaliyetleri kapsamında "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla, Kırgızistan'da yetimlere iftar verdiklerini aktardı.

Erbil'deki iç göçmenlere iftar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Musullu iç göçmenler için iftar programı düzenledi.

Erbil kent merkezinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Herşem Kampı'nda düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Murat Güven de katıldı.

Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Güven, Herşem Kampı'nda 1500 kişiye iftar verdiklerini ve 380 koli de gıda yardımında bulunduklarını ifade etti.

Güven, "Her yıl milyonlarca insana yardım eli uzatan Türk Kızılayı, yine hayırseverlerin bağışlarıyla ramazan ayında Ortadoğu'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Afrika'ya kadar uzanan geniş coğrafyadaki ihtiyaç sahiplerine iftar sofrası kuruyor." dedi.

Kaynak: AA