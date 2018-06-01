Türk Kızılayı'ndan Senegal'de yetimlere iftar

Kızılay'ın yetimler için Senegal'de verdiği iftar programına, Türk Kızılayı yetkilileri, Thies'e bağlı Thienaba kasabasının Belediye Başkanı Talla Diagne, milletvekilleri, din görevlileri ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Diagne, Türkiye ve Türk Kızılayı'na iki yıldan bu yana bölgeye yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Diagne, Thienaba kasabasının ihtiyaç sahiplerinin yoğun olarak yaşadığı küçük bir kasaba olduğunu ve Türk Kızılayı'nın binlerce kilometre uzaktan Türk insanının bağışlarını buraya ulaştırdığını vurguladı. Diagne, "Özellikle Cumhurbaşkanımız Macky Sall'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkiler kurarak Türkiye’nin bize yardım etmesine olanak sağladığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

Diagne, Türkiye ve Türk halkından, bölge halkının kalkınmasına destek olacak ve yeni iş sahaları kazandıracak projeler de beklediklerini ifade etti.

Ayrıca iftar programında, Kur'an-ı Kerim tilavetine de yer verildi.

"Yüzlerindeki mutluluğu görmek bizi fazlasıyla sevindirdi"

Türk Kızılayı Ekip Başkanı Suat Çıtlak ise bölgeye ilk kez 2013 yılında şeker ve un yardımı yapıldığını söyledi.

Yardımların, Ramazan ayları ile Ramazan ve kurban bayramlarında artarak devam ettiğini belirten Çıtlak, Türk Büyükelçiliği'nin desteğiyle Dünya Yetimler Günü'nde çoğunluğu yetimlerden oluşan 600 kişinin katıldığı bu iftar organizasyonunu düzenlediklerini anlattı.

Çocukların ve iftara katılan halkın yüzlerindeki mutluluğu görmelerinin kendilerini fazlasıyla sevindirdiğini belirten Çıtlak, "Keşke, Thienaba‘daki tüm evlere tek tek yardım bırakabilseydik. 3,5 milyon Suriyeliyi misafir eden Türkiye'nin yardım elini, 33 ülkede gerçekleştirilen iftarlar ile mazlum coğrafyalara ulaştırıyoruz. Bundan sonra yeni projelerle Senegal halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk Kızılayı, bu yıl 'Ramazan'ı Bu Hilalin Altında Paylaşalım' sloganıyla yurt içi ve dışında ihtiyaç sahiplerine gıda malzemeleri dağıtıyor, maddi yardımda bulunuyor ve iftar sofraları kuruyor.

Dünya Yetimler Günü, 2014 yılından bu yana Ramazan ayının 15'inci günü kutlanıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından ilan edilen gün kapsamında, 57 üye İslam ülkesinde yetim çocuklarla ilgili farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: AA