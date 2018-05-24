Türk Kızılayı'ndan Pakistan'a Ramazan paketi yardımı

Türk Kızılayı, Pakistan genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak 2 bin Ramazan paketi dağıtıyor.

Türk Kızılayı'nın dağıttığı 26 kiloluk Ramazan paketlerinde 10 kilogram un, 3 kilo pirinç, 3 litre yağ ve siyah çay başta olmak üzere Ramazan boyunca bir aileye yetecek ürünler var.

Paketlerin dağıtımı Başkent İslamabad'daki Pakistan Kızılayı'nda yapılıyor.

Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, "Ramazan rahmet, bereket, dayanışma ve yardımlaşma ayıdır. Burada şu an yapılan tam bu anlama uygun bir eylemdir. Kızılay gelecek günlerde de bu çalışmalarını tüm Pakistan genelinde sürdürecek" dedi.

Türkiye'de Pakistan'a her zaman destek

Pakistan Kızılayı Başkanı Said İlehi, Türkiye'nin her zaman Pakistan’a destek olduğunu söyledi.

"Türkiye bize her yerde kardeşi gibi davranıyor. Bugün de bu yardımlar Türkiye'nin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor."

Türk Kızılayı, aynı zamanda sokak ve yetimhanelerde bin kişiye iftarlık verecek.

Kaynak: AA