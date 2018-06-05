TIR şoförleri, sınır kapılarında iftar sofrası kuruyor

Şırnak Silopi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan TIR şoförleri, Ramazan'da da zorlu mesailerine devam ediyor.

Farklı illerden yükledikleri ürünlerin Irak'a naklini gerçekleştiren şoförler, sınır kapısındaki geçiş işlemleri için zaman zaman sıra bekliyor.

İftar saatinde nerede olacaklarını bilmeden yola koyulan şoförler, TIR'larında iftar için malzeme bulunduruyor. İftar saatine doğru yemek hazırlığına başlayan şoförler, sınır kapıları yakınlarında iftar yapıyor.

Şoförlerden Cemal Deniz, Şanlıurfa'dan yüklediği ürünleri Irak'a götürmek için yola çıktığını söyleyerek, "Yola çıkmadan önce yemek malzemelerini hazırlıyoruz. İftar saati yaklaştığında ise kendi yemeğimizi hazırlıyoruz ve hep beraber iftar yapıyoruz" dedi.

Mahmut Atlı da evinin geçimini sağlamak için Ramazan'da da çalıştığını ve iftarda nerede olacaklarını bilemedikleri için yola hazırlıklı çıktıklarını anlattı.

Kaynak: AA