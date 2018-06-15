Tır şoförleri bayrama kuyrukta girdi

Ramazan Bayramı'nı yollarda karşılayan tır şoförleri, yurt dışına çıkmak için kuyrukta kendileri gibi bekleyen meslektaşlarıyla bayramlaştı.

Türkiye'den Almanya'ya yük götüren tır şoförü Kamil Şahin, her bayramda ailelerinden uzak olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Ailesiyle telefonda bayramlaşıyor

Genelde ailesinin bayramını telefon veya sosyal medya aracılığıyla kutladığını belirten Şahin, "Maalesef gece gündüz demeden ailemizden uzak olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kuyruklarda ömrümüz geçiyor" dedi.

Mehmet Balcı da çocuklarının nasıl yetişip nasıl büyüdüğünü göremeden zamanın akıp geçtiğini anlatarak, yıllardır asfalttan başka bir şey görmediklerini vurguladı.

Sınırda 6 kilometrelik tır kuyruğu

Öte yandan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapacak yaklaşık 240 tır, 6 kilometre kuyruk oluşturdu.

Yoğunluğun, ihracata bağlı sefer sayısının artmasından kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: AA