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TİKA'dan Kırgızistan'daki tarihi camide iftar yemeği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'daki tarihi İbrahim Hacı Merkez Camii'nde iftar yemeği verdi.
Kırgızistan'daki Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında, ülkenin kuzeyinde bulunan Karakol şehrindeki asırlık İbrahim Hacı Merkez Camii'nde iftar yapıldı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan iftar sofrasına, akşam namazını kılanlar katıldı.
Kalabalık, cami içinde geleneksel yemeklerle donatılan yer sofrasında iftar yaptı.
TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşmak için Kırgızistan'da olduklarını ve TİKA'nın dünyanın 60 ülkesinde iftar sofraları kurduğunu söyledi.
Kaynak: AA