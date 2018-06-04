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TİKA'dan Kırgızistan'daki tarihi camide iftar yemeği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'daki tarihi İbrahim Hacı Merkez Camii'nde iftar yemeği verdi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 09:34

TİKAdan Kırgızistandaki tarihi camide iftar yemeği

Kırgızistan'daki Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında, ülkenin kuzeyinde bulunan Karakol şehrindeki asırlık İbrahim Hacı Merkez Camii'nde iftar yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan iftar sofrasına, akşam namazını kılanlar katıldı.

Kalabalık, cami içinde geleneksel yemeklerle donatılan yer sofrasında iftar yaptı.

TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, Ramazan ayının bereketini birlikte  paylaşmak için Kırgızistan'da olduklarını ve TİKA'nın dünyanın 60 ülkesinde iftar sofraları kurduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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