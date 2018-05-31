TİKA'dan Filistinli ailelere iftar yemeği

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil şehrinde yaşayan Filistin halkı zor günler geçiriyor.

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, El Halil'de bulunan Hazreti İbrahim makamı yanında yer alan Hazreti İbrahim İmarethanesi'nde 3 bin 500 Filistinli aileye sıcak yemek dağıttı.

TİKA, aynı zamanda Dostluk Parkı'nda da aralarında Kuran hafızları ve yetimler ile şehrin ileri gelenlerinin de bulunduğu 300 kişiye iftar verdi.

El Halil Belediye Başkanı Ebu Sinine, Türkiye ile Filistin arasında hiçbir zaman kesintiye uğramayan tarihi bir dostluk olduğunu ve şehrin Türk halkı ve TİKA'nın yardımlarına ihtiyaç duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türk hükümeti Filistin halkının yanında onurlu ve kararlı bir duruş sergiliyor."

Türkiye, Filistin'e yönelik yardımlarını artırdı

TİKA Filistin Koordinatörü Korkmaz ise, El Halil'in siyasi ve ekonomik açıdan sıkıntılar çektiğini ve TİKA olarak bölgeye yönelik pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ve yeni projeler üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Korkmaz, abluka altındaki Gazze'de 30 Mart'ta başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin'e yönelik yardımlarının arttığını da söyledi.

TİKA, ek yardımlar kapsamında Ramazan ayı boyunca Gazze'de her gün farklı bölgelerde bin aileye sıcak yemek dağıttı. Ayrıca, 27 mülteci kampında bulunan 13 bin 500 Filistinlinin dışında 20 bin 650 ailenin de bir aylık ihtiyaçları karşılanacak şekilde gıda yardımı yapıldı.

TİKA, hastanelere ilaç ve tıbbi malzeme yardımı ve buna ek olarak evde sağlık hizmeti de sunuyor.

Kaynak: AA