Tayfaların Ramazan'ı teknede onarım yaparak geçiyor

Tekirdağ'da denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avcılığın 15 Nisan'da yasaklanması nedeniyle, tayfalar teknelerini limana çekti. Şimdi zarar gören ağlarının bakım ve onarımını yapıyorlar.

Yeni sezon için hazırlanan tayfalar, bunaltıcı sıcaklara rağmen iftara kadar ağlarının bakımını yapıyor. Tayfalar, sıcak havanın yanı sıra nemin de etkili olduğu şehirde güneşten korunmaya çalışarak mesailerini sürdürüyor.

İftarın yaklaşmasıyla mesailerini tamamlayıp kamarada toplanan tayfalar, ezanın okunmasıyla oruçlarını açıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'nde balık avlamak için Türkiye'nin farklı yörelerinden tayfanın geldiğini söyledi.

"Balıkçı arkadaşlarımız şimdi yırtık olan ağların bakımını yapıyor. Tayfaların çoğu oruç tutuyor. Hem işlerini yapıyor hem de ibadetlerini yerine getiriyorlar."

Gurbette Ramazan

Tayfalardan Cemil Duran, yaz sıcağında öğlen mola verdiklerini ve 2 saat dinlendikten sonra aynı tempoyla çalışmaya devam ettiklerini anlattı. Yıllardır gurbette balıkçılık yaptığından bahseden Duran, şöyle konuştu:

"8 aydır çalıştığımız ve yıpranan ağlarımızı onarıyoruz. Eylül 1'e kadar ağ mesaimiz devam edecek. Sıcak olsa da orucumuzu aksatmıyoruz. Hem orucumuzu tutuyoruz hem de ağlarımızı onarıyoruz. Mesaimiz sabah saat 08.00'de başlıyor, akşam saat 19.00'a kadar devam ediyor. Akşam da hazırlığımızı yapıyoruz ve hep beraber iftar sofrasına oturuyoruz. Ramazan'da işlerimiz böyle devam ediyor."

Yıllardır ayrı oldukları ailelerini izin günlerinde gördüklerini söyleyen Duran, "Bize zor gelmiyor. Burada arkadaşlarla birlikte aile ortamındaki gibi zamanımızı geçiriyoruz. Bayramda evimize gideceğiz. Eğer ağ tamiratı o zamana kadar bitmezse tekrar bayramdan sonra buraya geleceğiz" dedi.

Kaynak: AA