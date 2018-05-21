Suriyeli tarım işçilerinin zorlu Ramazan mesaisi

Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli tarım işçileri, geçimlerini sağlamak için Hatay'da tarlalarda çalışıyor.

İşçiler, Ramazan ayında da sıcak havaya rağmen ekmek parası için ter döküyor.

Sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte Kırıkhan ilçesinden kayısı hasadı için Hassa'ya giden işçiler, oruçlu olmalarına rağmen sıcak havada günlük 40 lira yevmiye için 10 saat boyunca güneşin altında emek harcıyor.

Suriye'nin Hama şehrinden 5 yıl önce Türkiye'ye sığınan 5 çocuk annesi Hıtem Kuvvas, Ramazan ayında sıcak havada çalışmanın çok zor olduğunu söyledi.

"Sabahın erken saatinde evden çıkıyoruz. Hava çok sıcak. Ramazan orucumuzu da tutuyoruz. Çalışmaya mecburuz, ekmek parası. Çocuklarımın dördü Suriye'de. Diğeri benimle birlikte burada sıcak havaya rağmen çalışıyor. Eğer burada çalışmazsak aç kalacağız. Mecburen ailemize ekmek götürmek için çalışıyoruz."

Kaynak: AA