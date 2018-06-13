Suriyeli anne hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadı

Selva Halil, iç savaş nedeniyle sığındığı Türkiye'de kanser hastası eşini kaybetti. 7 çocuğuyla Kilis'teki bakımevinde hayatını sürdürüyor.

39 yaşındaki Suriyeli anne, bir yandan Ramazan Bayramı için ülkesine gidebilmenin mutluluğunu yaşarken, diğer yandan da eşinin yanında olmamasının üzüntüsünü taşıyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere bayram için dönüşleri devam ediyor.

Selva Halil de yaşları 4 ile 13 arasında değişen 7 çocuğuyla bayram için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkesine gitti.

Kaybettiği eşi yanında olmadığı için hüzünlü, yıllar sonra yakınlarını göreceği için sevinçli olan Halil, iki duyguyu bir arada yaşadı.

Halil, ülkesine ve yakınlarına kavuşacağı için mutlu olduğunu ancak eşi olmadan döndüğü için acı duyduğunu söyledi.

Kanser hastası eşinin 2014 yılı sonlarında Türkiye'ye geldikten 3 gün sonra hayatını kaybettiğini anlatan Halil, bu süreçte Türk halkının kendisini ve çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmadığından bahsetti.

"Emeği geçenlere müteşekkirim"

Halil, küçük çocuklarının babalarının ölümünden haberi olmadığını ve kendisine sürekli onu sorduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Çocukların sorularını babanız Suriye'de diyerek geçiştiriyorum. Şimdi küçük kızım babasını göreceğini düşündüğü için çok mutlu. Durum böyle olunca benim yaralarım açıldı. Türk devletinden Allah razı olsun bize bu fırsatı verdi. Yıllar sonra annemi, babamı, kardeşlerimi ve diğer yakınlarımı göreceğim. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Mutluluğumu ne kadar söylemek istesem de kelimeler yetmez. Annemi ve babamı yıllardan beri görmüyordum, emeği geçenlere müteşekkirim."

Halil, yaşanan iç savaşın kadınları eşsiz, çocukları babasız bıraktığını vurgulayarak, bu drama özellikle İslam ülkelerinin Türkiye gibi tepki göstermesini istedi.

Kaynak: AA