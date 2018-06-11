Son konargöçerlerden Çelik ailesinin Ramazanı kıl çadırlarda geçiyor

Son konargöçerlerden Çelik ailesi, kış mevsimini Mersin'in Gülnar, yaz mevsimini ise Konya'nın Ahırlı ilçesinde geçiriyor.

Çağın sosyal hayatından uzak, kıl çadırlarda yaşadıkları yaylalarda hem gece gündüz çalışıyor hem de Ramazan boyunca oruç tutmanın huzurunu yaşıyorlar.

Küçükbaş hayvanları için yılda iki kez yer değiştiren Çelik ailesi, Nisan sonunda yola çıktıkları Gülnar ilçesinden, yaz mevsimini geçirdikleri Ahırlı ilçesine 35 günde ulaştı.

Anadolu'daki yüzlerce yıllık Yörük geleneğini sürdüren ve sayıları gittikçe azalan Sarıkeçili Yörükleri'nden 9'u yetişkin, 9'u çocuk 18 kişilik aile, Ahırlı'da 4 kıl çadır kurdu.

Geçimini hayvancılıktan sağlayan ailenin yetişkin fertleri, yaklaşık 600 keçi ve oğlak besliyor. Ailenin yaşça küçük olanları ise işlerinde büyüklerine yardımcı olmaya gayret ederken, çadır hayatını adeta bir oyun gibi eğlenceli yaşıyor.

Günün neredeyse tamamını keçi ve oğlaklarla ilgilenerek geçiren ailenin yaşamı, Ramazan ayında tutulan oruç, ateşin başında açılan iftar ve hep birlikte yapılan sahurla geçiyor.

Atalarından miras kültürü devam ettiriyorlar

Ailenin en büyüğü 55 yaşındaki Yaşar Çelik, atalarından miras kalan konargöçer kültürünü yaşatmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Eşi, 4 çocuğu, 3 gelini ve 9 torunuyla bu kültürü devam ettirmeye çalıştıklarını anlatan Çelik, "Çocuklar da bizimle birlikte göçebe hayatı yaşıyor. Bazen oğlakları sürerek bize yardım ediyorlar. Küçük yaşta yaptığımız işi ve hayatımızı öğrenip benimsiyorlar. İleride onların da bu kültürü devam ettirmelerini bekliyoruz" dedi.

Çelik, Ramazan dolayısıyla erkeklerin gün boyu hayvanlarla ilgilendiğini, kadınların da iftar zamanı yaklaşana kadar hayvan otlatıp daha sonra çadırlarında iftar hazırlıklarına başladığını anlattı.

"Hem hayvanımızı güttük hem ibadetimizi yaptık. Burada sabah saat 05.30 gibi kalkıyoruz. Akşama kadar hayvanlarla ilgileniyoruz. Ramazan olduğu için iftara kadar birazımız davar güdüyor, birazımız da iftar hazırlığı yapıyor. Ateşini yakıyor, yemeğini, çayını yapıyor. İftar saati gelince hep birlikte orucumuzu açıyoruz. Ailece toplanıp sohbet ediyoruz. Sonra istirahata geçip, gece 02.30 gibi de sahura kalkıyoruz. Sabah yine işle güçle uğraşmaya başlıyor, günlerimizi bu şekilde geçiriyoruz. Biraz zor ama bu iş gelir kaynağımız. Zor olsa da yapacak bir şeyimiz yok."

"İbadetimizi yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz"

Yaşar Çelik'in gelini Fatma Çelik ise, ailede kadın erkek hemen herkesin aynı şartlarda yaşadığını, sabah güneş doğar doğmaz hep beraber kalkıp hayvanları otlattıklarını söyledi.

Keçi ve oğlakları birbirinden ayırdıktan sonra keçileri otlattıklarını, ardından tekrar alana getirip oğlakları beslediklerini anlatan Fatma Çelik, şöyle konuştu:

"Akşama kadar hayvanlarla ilgileniyoruz. Hem hayvanlarımızı güdüp hem de iftar hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir kısmımız süt sağarken, diğerleri ekmek yapıyor, süt kaynatıyor, yemek hazırlıyor, eve odun taşıyor. Bu şartlarda hem hayvanlarla ilgilenmek hem de oruç tutmak biraz da sıcak havadan dolayı zor oluyor ama yine de ibadetimizi yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: AA