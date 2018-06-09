Somuncu Baba'nın ekmeği iftar sofralarına ücretsiz ulaştırılıyor

Malatya'da "Somuncu Baba" olarak da bilinen alim ve mutasavvıf Şeyh Hamid-i Veli'nin yaklaşık 6 asır önce kendine özgü tarifle hazırladığı ekmek, Hulusi Efendi Vakfı tarafından üretilerek Türkiye'nin dört bir yanında iftar sofralarına ulaştırılıyor.

Anadolu'nun manevi mimarlarından Şeyh Hamid-i Veli'nin 600 yıl önce Bursa'da çilehanesinin yanına yaptırdığı fırında pişirip çarşı pazar dolaşarak "Somunlar müminler" nidasıyla insanlara dağıttığı rivayet edilen ekmeği, 24. kuşaktan torunu olan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi adına Darande'de kurulan vakıf tarafından 26 yıldır üretiliyor.

Somuncu Baba'nın şifalı ekmeğinin sırrını muhafaza eden vakıf, Somuncu Baba Külliyesi yakınlarına yaptırdığı fırında Ramazan boyunca 100 binin üzerinde ekmek üretiyor. Bu ekmekleri de temsilcileri aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki iftar sofralarına ücretsiz ulaştırıyor.

Hulusi Efendi Vakfı Eğitim Müdürü Resul Kesenceli, ekmeğin özel tarifinin yazılı olduğu belgenin 600 yıldır Somuncu Baba'nın soyunda bulunduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Somuncu Baba ekmeği, 600 yıllık bir tat. Özel bir tarifle hazırlanır, içinde değişik gıdalar bulunur, örneğin bal konulur. Ayrı bir rayihası (aroma, hoş koku) vardır. Ekmekten tadan kişiler, ayrı bir mutluluk duyar."

Önemli gün ve gecelerde de dağıtılıyor

Kesenceli, vakıf olarak Somuncu Baba'nın hatırasını yaşatmak için Ramazan'da ve yıl içinde önemli gün ve gecelerde ülke genelinde ekmek dağıttıklarını şöyle anlattı:

"Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi adına kurulan vakıf tarafından Ramazan ayı boyunca ülke genelinde 100 binin üzerinde ekmek vatandaşlara ikram ediliyor. Bu ekmek Somuncu Baba'nın ikramıdır, asla parayla satılmaz."

Somuncu Baba ekmeğinden alan Ökkeş Yanık da böylesine güzel bir geleneği yaşattığı için Hulusi Efendi Vakfı'na teşekkür ederek, Somuncu Baba'nın lezzetli ekmeğini herkesin tatması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA